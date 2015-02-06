Информацию о крушении вертолета в Люберцах опровергли в МЧС

Выяснилось, что произошла техническая ошибка.

В МЧС заявили, что крушения вертолета в Люберцах не было. Летательный аппарат не падал. Он совершил внеплановую посадку. Об этом сообщили на портале телеканала "360".

Выяснилось, что произошла техническая ошибка, пилот принял решение сесть в поле. Вертолет оказался около поселка Октябрьский в Люберцах.

В результате посадки никто не пострадал. С вертолетом все в порядке. Обошлось без задымлений.

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Фото: Pxhere