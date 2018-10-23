При "крещении" петербургской "Бури" шампанское разбили лишь с четвертого раза

Бытует поверье: если "крестная" не сумела вовремя разбить бутылку о нос корабля, ему не видать счастья в море, беды будут преследовать его повсюду.

На судостроительном заводе "Пелла" в Петербурге на воду спустили малый ракетный корабль проекта 22800 "Буря". При "крещении" корабля бутылку удалось разбить лишь с четвертого раза. Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

На видео можно заметить, как женщина разбивает бутылку шампанского о борт корабля "Буря" и трижды у нее это не получается. После этого инициативу взял мужчина и сразу же разбил шампанское.

Обряд "крещения" считается традиционным для новых судов, и его проводят на протяжении пяти тысяч лет. Бытует поверье: если "крестная" не сумела вовремя разбить бутылку о нос корабля, ему не видать счастья в море, беды будут преследовать его повсюду. Многие, кстати, считают, что знаменитый корабль "Титаник" потонул именно из-за того, что о борт не была разбита бутылка шампанского. Компания White Star Line проигнорировала эту традицию в отношении других кораблей, но попыталась с Титаником. Но бутылка не разбилась, когда ее ударили о борт.

Тем, кто скептически относится к данному поверью, сразу же приводят исторический пример. В 1898 году принцесса Мэри, будущая королева Англии, трижды не могла разбить бутылку шампанского о нос крейсера "Альбион". Позже при расследовании удалось узнать, что один чиновник выпил шампанское, а в бутылку налил воду. Когда крейсер стали опускать в воду, один из чиновников схватил бутылку и всё же разбил ее с четвертого раза. И все же, волна от вошедшего в воду корабля смыла с берега несколько человек, которых не удалось спасти.

Фото и видео: Piter.TV