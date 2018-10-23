Появилось видео спуска на воду малого ракетного корабля "Буря"

В Петербург проходит торжественная церемония по спуску на воду малого ракетного корабля "Буря" проекта 22800.

На судостроительном заводе "Пелла" в Петербурге на воду спустили малый ракетный корабль проекта 22800 "Буря". Об этом сообщает мобильный корреспондент Piter.TV.

На мероприятии присутствовали представители командования ВМФ РФ, администрация города, судостроители и руководители проектно-конструкторских организаций. "Буря" - это третий малый ракетный корабль проекта 22800. "Буря" стал уже третьим малым ракетным кораблем проекта 22800. Он относится к судам нового поколения и может нести на своем борту высокоточное оружие, а также оснащен современными артиллерийскими комплексами.

Когда только проходила закладка этого корабля, я была горда тем, что на нашем предприятии будут строиться такие по-настоящему серьезные корабли. И когда мы спускаем на воду такого красавца, мы все знаем не понаслышке, сколько сил и души вложено в этот корабль. ВМФ успешно обеспечивает обороноспосбность страны и защищает ее национальные интересы. Я не сомневаюсь, что и корабль "Буря" справится со всеми поставленными боевыми задачами и будет служить верой и правдой на благо России. Вера Кочеткова, работник Невского электро-монтажного общества

Строительство этого корабля включено в государственную программу кораблестроительства. Целью этой программы является обновление наводной составляющей ВМФ РФ.

Видео: Piter.TV