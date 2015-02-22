При каких аллергиях рекомендуют отказаться от прививки против COVID-19

Сезонные аллергические симптомы не являются противопоказанием к вакцинации.

Делать прививки от коронавируса не рекомендуется в первую очередь людям, страдающим тяжелыми аллергическими реакциями. Об этом сообщила главный внештатный специалист по вакцинопрофилактике Комздрава Сусанна Харит телеканалу "78.ru" 14 марта.

Тzжелыми и серьезными аллергическими реакциями являются те, которые вызывают анафилактический шок, потерю сознания, снижение артериального давления, нарушение дыхания и сердечно-сосудистой деятельности.

Временным противопоказанием к вакцинации будут и острые воспалительные процессы либо обострение хронического заболевания. При их наличии от прививки придется отказаться на 2-4 недели.

Обычные аллергические симптомы не являются противопоказанием к вакцинации.

Ранее в Piter.tv сообщили, что до конца марта в Петербурге сделают прививки от коронавируса более 3,5 тыс. учителей.

Фото: Piter.tv