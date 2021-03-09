До конца марта в Петербурге привьют от коронавируса более 3,5 тыс. учителей

ба этапа вакцинации прошли 4852 человека, остальных впереди еще ждет вторая прививка.

В Петербурге учителя продолжают активно принимать участие в прививочной кампании от коронавируса. Как "Петербургскому Дневнику" сообщили в Комитете по образованию, с момента ее начала вакцинацию прошел уже 11 741 работник системы образования.

Среди привившихся – 90% – педагоги городских образовательных учреждений. Оба этапа вакцинации прошли 4852 человека, остальных впереди еще ждет вторая прививка.

По данным ведомства, в январе вакцину получили 3157 учителей и работников сферы образования, в феврале – 6266 человек. До конца марта вакцинироваться планируют еще 3595 педагогов.

В Петербурге свободно почти 27% коечного фонда под COVID-19.

Фото: Piter.tv