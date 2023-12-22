При двух пожарах в Улан-Удэ погибли три человека

Спасатели тушили пламя на улицах Репина и Гвардейской.

В ночь на субботу в гараже и в многоквартирном доме, расположенные в столице Бурятии, городе Улан-Удэ, произошли пожары. Соответствующее заявление сделали сотрудники регионального экстренного ведомства. В ГУ МЧС уточнили, что жертвами трагедий стали три человека. В первом случае огонь распространился по помещению по улице Репина. Пламя успело уничтожить кровлю и вещи на территории в 24 квадратных метра. Во время разборки конструкций и проливки места происшествия спасателями был обнаружен погибший. Второй смертельный инцидент произошел на втором этаже жилого здания по Гвардейской улице. Огнеборцы смогли помочь 12 людям выйти из дома, включая четырех несовершеннолетних. Пожар фиксировался на площади в 40 квадратных метров.

В ходе проверки смежных квартир было обнаружено два человека без признаков жизни. Они были переданы в карету скорой медицинской помощи. Позже медиками была констатирована смерть. пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии

На трассе М-11 "Нева" горел автомобиль Peugeot.

Фото и видео: Telegram / МЧС Республики Бурятия.