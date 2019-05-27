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Институт медицинского образования Центра имени Алмазова в Петербурге может стать медвузом
Сегодня, 21:40
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Институт медицинского образования Центра имени Алмазова в Петербурге может стать медвузом

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Также в настоящее время строится Научно-образовательный комплекс, где будут общежития для студентов и административно-бытовые здания.

Институт медицинского образования Центра имени Алмазова в Петербурге может стать полноценным медицинским вузом. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного. 

Институт создали в 2018 году по поручению президента России Владимира Путина в качестве эксперимента. Сегодня в нем учатся более 500 студентов. В Центре имени Алмазова работают более 7 тысяч медиков. 

В ближайшее время центр планирует создать новую "точку кипения", которая станет молодежным медицинским хабом. Город поддерживает эту инициативу. 

Александр Беглов, губернатор Петербурга

Также стало известно, что в настоящее время строится Научно-образовательный комплекс, где будут общежития для студентов и административно-бытовые здания.

Ранее мы писали, что в Петербурге появится исследовательский центр искусственного интеллекта.

Фото: Piter.TV

Теги: вуз, центр алмазова
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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