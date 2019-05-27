Институт медицинского образования Центра имени Алмазова в Петербурге может стать медвузом

Также в настоящее время строится Научно-образовательный комплекс, где будут общежития для студентов и административно-бытовые здания.

Институт медицинского образования Центра имени Алмазова в Петербурге может стать полноценным медицинским вузом. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Институт создали в 2018 году по поручению президента России Владимира Путина в качестве эксперимента. Сегодня в нем учатся более 500 студентов. В Центре имени Алмазова работают более 7 тысяч медиков.

В ближайшее время центр планирует создать новую "точку кипения", которая станет молодежным медицинским хабом. Город поддерживает эту инициативу. Александр Беглов, губернатор Петербурга

Также стало известно, что в настоящее время строится Научно-образовательный комплекс, где будут общежития для студентов и административно-бытовые здания.

Ранее мы писали, что в Петербурге появится исследовательский центр искусственного интеллекта.

Фото: Piter.TV