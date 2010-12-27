Президент Киргизии не смог вылететь из Петербурга с первой попытки

Самолет ТУ-154М (борт № 1) президента Киргизии Сооронбаем Жээнбековым не смог вылететь в пятницу из Петербурга. Об этом сообщил Sputnik.
Жээнбеков участвовал 20 декабря в заседании Высшего Евразийского экономического совета и в неформальной встрече глав государств — участников СНГ.
Известно, что один из трех двигателей воздушного судна не запустился. Часть делегации и глава государства улетели накануне вечером на рейсовом самолете в Москву. Из российской столицы они отправятся в Бишкек.
Президентский борт уже отремонтировали и оставшиеся из делегации вылетают на нем.
Ранее мы рассказывали, что нетипичные в субботу пробки в Петербурге связали с отбытием высокопоставленных гостей.
Фото: akipress.org
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