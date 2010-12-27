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Президент Киргизии не смог вылететь из Петербурга с первой попытки
Сегодня, 22:10
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arteliseev

Президент Киргизии не смог вылететь из Петербурга с первой попытки

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Причиной стала поломка президентского лайнера.

Самолет ТУ-154М (борт № 1) президента Киргизии Сооронбаем Жээнбековым не смог вылететь в пятницу из Петербурга. Об этом сообщил Sputnik.

Жээнбеков участвовал 20 декабря в заседании Высшего Евразийского экономического совета и в неформальной встрече глав государств — участников СНГ.

Известно, что один из трех двигателей воздушного судна не запустился. Часть делегации и глава государства улетели накануне вечером на рейсовом самолете в Москву. Из российской столицы они отправятся в Бишкек. 

Президентский борт уже отремонтировали и оставшиеся из делегации вылетают на нем.

Ранее мы рассказывали, что нетипичные в субботу пробки в Петербурге связали с отбытием высокопоставленных гостей.

Фото: akipress.org

Теги: жээнбеков, киргизия, президентский борт, самолет
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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