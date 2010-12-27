После часовых пробок на ЗСД предложили поставить туалеты

Автомобилисты, вставшие в пробки на платной магистрали в Петербурге в ночь на 21 декабря, предложили установить на трассе туалеты. Свои мысли петербуржцы высказали в социальной сети "Вконтакте".
На ЗСД ближе к полуночи встал весь автотранспорт. Водители продолжили жаловаться на пробки в городе, в том числе на платной дороге, и в субботу днем.
Петербуржцы называют причиной происходящего то, что Северную столицу до сих пор покидают высокие гости после саммита стран – членов СНГ.
Ранее мы рассказали, что город на Неве встал в пробках из-за отъезда президента России Владимира Путина.
Фото: Piter.TV
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