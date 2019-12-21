Из-за отъезда Путина Петербург снова встал в пробках

Дороги для автомобилистов перекрывались.

Вечером, 20 декабря, Петербург встал в пробках из-за отъезда президента России Владимира Путина, пожаловались автомобилисты в группе "ДТП и ЧП Санкт-Петербург".

Водители рассказали, что перекрывали КАД у съезда на Дачный проспект и предполагают, что это связано с отъездом Путина и других политиков, которые приезжали в этот день в Петербург на заседания Высшего Евразийского экономического совета.

Также петербуржцы засняли кортеж с мигалками, проезжающий в сторону аэропорта "Пулково" по Московскому шоссе. В связи с этим тоже перекрывалась проезжая часть для обычных водителей.

Напомним, 20 декабря в Петербурге пробки достигли рекордных 10 баллов.

Видео и фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"