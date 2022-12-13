Альберт Хабибуллин раскрыл подробности о переименовании поста главы республик.

Президента Татарстана переименуют в раиса без переходного периода и учета окончания срока должностных полномочий действующего главы Татарстана. Соответствующее решение приняли депутаты государственного совета региона. Они одобрили новую редакцию поправок в местную Конституции.

Принятый закон содержит переходные положения, в соответствии с которыми новое наименование… будет применяться только к вновь избранному высшему должностному лицу Республики Татарстан... было принято решение отказаться от переходного периода. Альберт Хабибуллин, председатель комитета госсовета по госстроительству и местному самоуправлению

Эксперт добавил, что изменения вносятся в шесть разделов, которые включают в себя 60 статей конституции республики. Дополнительно водятся две новые статьи и 25 норм конституции.

Правительство направит более 10 млрд рублей на ремонт и строительство дорог в четырех регионах.

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