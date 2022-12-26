Средства получат Новосибирск, Камчатка, Крым и Татарстан.

Правительство направит более 10 млрд рублей на ремонт и строительство дорог в четырех регионах. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Более 7 млрд рублей выделено на строительство мостового перехода через реку Обь в Новосибирске. Запуск нового движения облегчит водителям выход на федеральные дороги. Длина будущего моста составит 1,5 км. Еще свыше 3 млрд рублей будет направлено на ремонт и обновление дорог в Камчатском крае, Крыму и Татарстане.

Рассчитываем, что принятое решение позволит завершить работы без сбоев, в намеченные сроки, а появление нового моста поможет разгрузить движение в городе, сделает его для людей более комфортным и безопасным. Михаил Мишустин, премьер-министр РФ

Ранее Мишустин заявил, что правительство выделило дотации регионам на компенсацию по инвестиционным вычетам.

Видео: Правительство России