Правительство направит более 10 млрд рублей на ремонт и строительство дорог в четырех регионах. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.
Более 7 млрд рублей выделено на строительство мостового перехода через реку Обь в Новосибирске. Запуск нового движения облегчит водителям выход на федеральные дороги. Длина будущего моста составит 1,5 км. Еще свыше 3 млрд рублей будет направлено на ремонт и обновление дорог в Камчатском крае, Крыму и Татарстане.
Рассчитываем, что принятое решение позволит завершить работы без сбоев, в намеченные сроки, а появление нового моста поможет разгрузить движение в городе, сделает его для людей более комфортным и безопасным.
Михаил Мишустин, премьер-министр РФ
Ранее Мишустин заявил, что правительство выделило дотации регионам на компенсацию по инвестиционным вычетам.
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