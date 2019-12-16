Путин подписал закон о запрете на выезд экс-сотрудникам ФСБ

Бывшие сотрудники в течение 5 лет после отставки не смогут покидать страну.

Президент России Владимир Путин подписал закон об ограничении выезда за границу для бывших сотрудников ФСБ на срок до пяти лет с момента выхода в отставку. Об этом сообщило ТАСС.

Принимать решения относительно ограничения выезда за границу будет ФСБ. Ранее член Совета Федерации Андрей Клишас рассказал, что эта инициатива не связана с недоверием к бывшим сотрудникам ФСБ. Просто в последнее время участились случаи задержания за границей россиян, связанных с органами госбезопасности.

До этого сотрудники ФСБ не могли покидать страну только пока состояли на службе.

ФСБ осталась без новых пограничных застав из-за кражи сотен миллионов рублей.

Видео: YouTube/ МВД ФСБ