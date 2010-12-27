Делом занимается СКР.

ФСБ осталась без новых пограничных застав из-за кражи сотен миллионов рублей. Деньги исчезли при обустройстве погранзастав в Москве, включая посты и переходы. Об этом сообщил "Коммерсантъ".

Сейчас делом занимается следственный комитет России. Обвинение по хищению средств предъявлено заместитель начальника УКС (управления капитального строительства) Юрию Сулину. Чиновник должен был контролировать исполнение госконтрактов по строительству объектов. В результате УСК выплатила средства подрядчикам за работы, которые не были проведены. Сейчас подозреваемый находится под домашним арестом. Он может получить от трех до десяти лет лишения свободы.

Также в СКР выявили случаи завышения стоимости работ по данному заказу. Отметим, что создание одной погранбазы обходится государству в сумму около 300 млн рублей.

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Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

