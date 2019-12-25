Президент подписал указ о выплате 50 тыс. рублей блокадникам Ленинграда

Выплата приурочена к 80-летию открытия Дороги жизни.

В пятницу, 17 сентября, президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате гражданам России, награждённым медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", сообщается на сайте Кремля.

Выплату приурочили к 80-летию открытия Дороги жизни.

Согласно тексту документа, указ вступил в силу со дня его подписания.

Ранее мы писали, что Путин назвал бегством поспешный вывод войск США из Афганистана.

Фото: Блокада Ленинграда - Блокадный Дневник / Вконтакте; скриншот официального сайта Кремля