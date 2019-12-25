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Президент подписал указ о выплате 50 тыс. рублей блокадникам Ленинграда
Сегодня, 14:38
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Президент подписал указ о выплате 50 тыс. рублей блокадникам Ленинграда

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Выплата приурочена к 80-летию открытия Дороги жизни.

В пятницу, 17 сентября, президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате гражданам России, награждённым медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", сообщается на сайте Кремля.

Выплату приурочили к 80-летию открытия Дороги жизни.

Согласно тексту документа, указ вступил в силу со дня его подписания. 

Ранее мы писали, что Путин назвал бегством поспешный вывод войск США из Афганистана.

Фото: Блокада Ленинграда - Блокадный Дневник / Вконтакте; скриншот официального сайта Кремля

Теги: блокада ленинграда, ленинград, социальные выплаты
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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