Президент "Зенита" готов дать Кокорину шанс исправиться

Пресненский суд Москвы начнет слушания по уголовному делу футболиста на следующей неделе.

Бывший профессиональный футболист Евгений Савин взял интервью у президента "Зенита" Александра Медведева, который прокомментировал ситуацию с заключенным под стражу Александром Кокорином. Разговор был опубликован на ютуб-канале "Красава".

"Кокорин? Я с Александром лично знаком. Говорить, кто там прав, кто виноват, хорошо бы было дружить с Мамаевым… Каждый должен иметь шанс на исправление. Я предлагаю дождаться, чем это закончится"

- высказался Медведев.

После президент "сине-бело-голубых" добавил, что необходимо дождаться решения суда и решать проблемы по мере их поступления.

Напомним, что 3 апреля Пресненский суд Москвы начнет слушания по уголовному делу футболиста. Ему вменяется "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", "Побои" и "Хулиганство".

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Фото: Mash