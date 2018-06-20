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Президент "Зенита" готов дать Кокорину шанс исправиться
Сегодня, 11:18
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Rybka123

Президент "Зенита" готов дать Кокорину шанс исправиться

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Пресненский суд Москвы начнет слушания по уголовному делу футболиста на следующей неделе.

Бывший профессиональный футболист Евгений Савин взял интервью у президента "Зенита" Александра Медведева, который прокомментировал ситуацию с заключенным под стражу Александром Кокорином. Разговор был опубликован на ютуб-канале "Красава".

"Кокорин? Я с Александром лично знаком. Говорить, кто там прав, кто виноват, хорошо бы было дружить с Мамаевым… Каждый должен иметь шанс на исправление. Я предлагаю дождаться, чем это закончится"
- высказался Медведев.

После президент "сине-бело-голубых" добавил, что необходимо дождаться решения суда и решать проблемы по мере их поступления.

Напомним, что 3 апреля Пресненский суд Москвы начнет слушания по уголовному делу футболиста. Ему вменяется "Умышленное причинение легкого вреда здоровью", "Побои" и "Хулиганство".

Ранее на Piter.TV: Кокорин направил жалобу в Европейский суд по правам человека
Фото: Mash

Теги: александр кокорин, александр медведев, зенит
Категории: Лента новостей, Спорт, Футбол в России и Европе, Зенит,

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    Аноним
    Сегодня 13:44

    В апреле два сучонка будут на свободе,всё уже решено заранее,держат в клетке для показухи и качали с них БАБОСЫ.