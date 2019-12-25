Президент Зеленский заявил о пяти пунктах формулы мира на Украине

Украинский лидер на ГА ООН объяснил каждый из пунктов программы.

Президент Владимир Зеленский заявил о пяти пунктах формулы мира на Украине. В ходе своего видеовыступления на 77-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН политик уточнил, что говорит о таких важных вещах как наказание за совершенное преступление, защита жизни, восстановление, гарантии безопасности и решимость.

Я представлю формулу, которая может сработать не только для нас, но и для всех, кто может оказаться в похожей ситуации <...>. Это формула, которая предполагает наказание за преступление, предполагает защиту жизни. Владимир Зеленский, президент Украины

В пункте" наказание" киевский режим видит санкционное давление, блокировку торговых и экономических отношений, формирование специального трибунала. Владимир Зеленский подчеркнул, что Киев уже начал предпринимать конкретные шаги, которые позже будут презентованы всему миру. В пункте о защите жизни говорится о предоставлении военной и финансовой поддержке. Это нужно ради того, чтобы страна могла сохранить внутреннюю стабильность и реализовать взятые на себя социальные обязательства перед гражданами. В пункте "восстановление" говорится о территориальной целостности и безопасности, включая морскую, продовольственную и радиационную. В качестве примера политик призвал страны ввести ограничения стоимости на российские энергоресурсы.

Чего нет в нашей формуле - нейтральности. Те, кто говорит о нейтральности, когда под угрозой наши ценности и сам мир, они имеют в виду что-то другое. Они выражают сочувствие лишь для протокола. Владимир Зеленский, президент Украины

Зеленский добавил, что такие страны выражают только собственные узконаправленные интересы. Ранее Владимир Путин назвал условие встречи с Зеленским.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций