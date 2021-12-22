Президент Южной Осетии Бибилов заявил о планах войти в состав России

В обращении Бибилов сообщил, что "главная историческая, стратегическая цель разделенного осетинского народа — объединение в рамках одного государства. Это государство — Российская Федерация".

Глава Южной Осетии Анатолий Бибилов заявил о намерениях присоединиться к России в ближайшее время. Об этом он заявил 30 марта.

В обращении Бибилов сообщил, что "главная историческая, стратегическая цель разделенного осетинского народа — объединение в рамках одного государства. Это государство — Российская Федерация. Соответствующие юридические шаги мы сделаем в ближайшее время".

Как рассказал Бибилов, такая возможность была у Южной Осетии в 2014 году, однако она была "упущена".

Напомним, что президент России Дмитрий Медведев подписал указ о признании независимости Южной Осетии и Абхазии 26 августа 2008 года. Решение стало ответом на агрессивные действия Грузии, которые привели к боевым действиям.

Ранее Франция приняла к сведению заявления по итогам переговоров РФ и Украины в Турции.

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