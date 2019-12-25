Франция приняла к сведению заявления по итогам переговоров РФ и Украины в Турции

Габриэль Атталь рассказал о том, что Франция судит по делам.

Франция приняла к сведению официальные заявления по итогам переговоров России и Украины в Турции. С такой информацией перед журналистами на брифинге в Елисейском дворце выступил государственный секретарь местного правительства Габриэль Атталь. Чиновник вышел к прессе по завершению заседания Совета министров в Париже.

Мы пристально следим за продолжающимися переговорами. Мы приняли к сведению заявления, но мы будем основываться на делах. Франция сохранит путь диалога с Россией. Это сейчас необходимо как никогда. Габриэль Атталь, госсекретарь кабмина Франции

Французский чиновник напомнил о том, что накануне вечером Эмманюэль Макрон провел серию телефонных переговоров с коллегами. В беседе с Владимиром Путиным президент Франции подчеркнул стремление добиться прекращения огня на Украине и соблюдения там гуманитарного права.

Франция считает требование России об оплате газа в рублях противоречащим контрактам.

Фото и видео: YouTube / Élysée

