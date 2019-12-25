Франция считает требование России об оплате газа в рублях противоречащим контрактам

Клеман Бон рассказал о позиции Парижа по имеющимся энергетическим контрактам с РФ.

Франция считает требование России об оплате газа в рублях противоречащим существующим энергетическим контрактам. Соответствующее заявление перед журналистами на брифинге в Елисейском дворце сделал государственный секретарь при внешнеполитическом ведомстве Клеман Бон. Чиновник выступил перед прессой по результатам проведенного заседания местного Совета министров в Париже.

Как было сказано в форматах Группы семи и ЕС в отношении газовых контрактов с Россией, эти контракты являются юридическими актами, они не предусматривают платежи в рублях. Таким образом, это противоречит условиям этих контрактов. Клеман Бон, госсекретарь МИД Франции

Напомним, что 25 марта президент Франции Эмманюэль Макрон заявил на пресс-конференции журналистам о том, что оплата по заключенным контрактам должна вестись в той валюте, которая была заранее согласована сторонами. Политик напомнил, что одним из приоритетов Евросоюза является снижение цены на газ.

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Фото и видео: YouTube / Élysée