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Атталь: Макрон намерен провести новый телефонный разговор с Путиным
Сегодня, 15:29
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Атталь: Макрон намерен провести новый телефонный разговор с Путиным

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Госсекретарь Франции анонсировал 10 разговор Макрона и Путина.

Официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь заявил о том, что президент Эмманюэль Макрон намерен провести новый телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Соответствующее заявление государственный секретарь кабмина страны сделал в рамках общения с журналистами в Елисейском дворце по результатам заседания местного Совета министров.

Президент Путин во вторник пообещал вернуться к разговору с президентом Макроном, чтобы обменяться мнениями по ситуации в Мариуполе. Вероятно, что новый разговор между президентами Франции и России состоится на этой неделе.

Габриэль Атталь, госсекретарь Франции

Напомним, что будущий разговор между политиками станет десятым по счету с момента начала проведения Россией специальной военной операции на территории Украины. Предыдущий телефонный разговор двух лидеров был связан с обстановкой в Мариуполе. Он был организован вечером 29 марта.

Путин обсудил с Макроном поставку газа в рублях и ситуацию на Украине.

Фото и видео: YouTube / Élysée

Теги: встреча путина и макрона, габриэль атталь, елисейский дворец, телефонный разговор, франция
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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