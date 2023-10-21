Президент ЮАР призвал к немедленному снятию блокады сектора Газа

Сирил Рамапоса назвал условия для урегулирования кризиса на Ближнем Востоке.

Южно-Африканская Республика призывает стороны кризиса на Ближнем Востоке к немедленному прекращению боевых действий, а радикалов из движения ХАМАС - к освобождению заложников, Израиль - к снятию блокады сектора Газа, открытию гуманитарных коридоров и срочному оказанию гуманитарной помощи населению палестинского анклава. На такие условия указал коллегам президента ЮАР Сирил Рамапоса, выступая на каирском саммите мира, посвященном урегулированию регионального конфликта.

Мы также призываем к переговорному процессу под руководством ООН по разрешению израильско-палестинского конфликта. Международное сообщество несет ответственность и имеет обязательства поддерживать мир и создавать благоприятные условия для переговоров и диалога. Сирил Рамапоса, президент ЮАР

Президент ЮАР заявил, что мир - единственный вариант существования Израиля и Палестины, поэтому стороны должны проявить собственную сдержанность, а остальные государства - воздержаться от поставки военной помощи любой из сторон кризиса. Дополнительно Сирил Рамапоса выразил беспокойство относительно того, что ответ израильского правительства на нападение на еврейских граждан еще больше углубит конфликт,, а также затруднит достижение справедливого и прочного мира на Ближнем Востоке.

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Фото и видео: YouTube / Sky News