Президент Венесуэлы прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

Стороны планируют подписать межгосударственный договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в Кремль на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В ходе переговоров Мадуро и Путин планируют подписать межгосударственный договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Президент Венесуэлы также примет участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Вместе с ним прибыла делегация, в состав которой вошли министры правительства и высокопоставленные военнослужащие.

Ранее Путин высказался о возвращении зарубежных компаний.

Видео: kremlin.ru