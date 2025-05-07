  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:46
148
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Президент Венесуэлы прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

0 0

Стороны планируют подписать межгосударственный договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в Кремль на переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В ходе переговоров Мадуро и Путин планируют подписать межгосударственный договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве. Президент Венесуэлы также примет участие в мероприятиях, посвященных 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Вместе с ним прибыла делегация, в состав которой вошли министры правительства и высокопоставленные военнослужащие.

Ранее Путин высказался о возвращении зарубежных компаний.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, кремль, николас мадуро, президент венесуэлы, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии