Президент Туркмении Бердымухамедов поручил потушить горящий 40 лет газовый кратер

Выступая на заседании правительства, глава государства подчеркнул, что "уже на протяжении многих лет в районе Дарвазы в большом количестве сгорает природный газ". Он считает, что это плохо сказывается на экологии и здоровье людей, проживающих неподалеку.

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов дал поручение вице-премьеру Шахыму Абрахманову, курирующему нефтегазовый комплекс, потушить горящий 40 лет газовый кратер. Об этом сообщило Туркменское телевидение.

Речь идет о газовом краторе, расположенном в пустыне Каракумы. Он также известен среди иностранных туристов как "Врата ада". Выступая на заседании правительства, глава государства подчеркнул, что "уже на протяжении многих лет в районе Дарвазы в большом количестве сгорает природный газ". Он считает, что это плохо сказывается на экологии и здоровье людей, проживающих неподалеку. Кроме того, страна теряет сырье, которое можно было бы экспортировать. Полученные средства пошли бы на повышение благосостояния народа.

В связи с этим поручаю вам собрать ученых, если потребуется – привлечь иностранных специалистов, и найти способ потушить этот огонь. Гурбангулы Бердымухамедов, президент Туркмении

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Фото: Википедия