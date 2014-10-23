На Луне обнаружили свежий кратер размером с два футбольных поля

Американское космическое агентство NASA зарегистрировало на поверхности Луны след от падения массивного объекта. Открытие было сделано в ходе планового анализа снимков, полученных камерой Lunar Reconnaissance Orbiter.

Размер образовавшегося кратера сопоставим с площадью двух футбольных полей. Планетолог Марк Робинсон отметил, что углубление находится на границе между изрезанным лунным нагорьем и плоским морем, сформировавшимся из застывшей магмы. Вокруг разбросаны камни и пыль, разлетевшиеся на сотни метров в момент удара. По оценкам ученых, частота таких событий составляет примерно один раз в 139 лет.

Открытие произошло в период подготовки NASA к возвращению человека на Луну. Миссия "Артемида-2", в рамках которой четыре астронавта совершат облет спутника Земли, запланирована не ранее 1 апреля 2026 года. Из-за отсутствия у Луны атмосферы обломки при ударе разлетаются на огромной скорости, достигающей километра в секунду, что представляет опасность для любых сооружений. Ученые подчеркивают, что будущие лунные базы и посадочные модули необходимо проектировать с учетом защиты от высокоскоростных частиц.

Программа "Артемида" ранее столкнулась с техническими трудностями: запуск переносили из-за проблем с ракетой Space Launch System и капсулой "Орион", включая неисправную систему подачи гелия, утечку водорода и дефекты теплозащитного экрана. Несмотря на это, NASA продолжает подготовку к десятидневному облету Луны с возвращением на Землю.

Фото: Telegram / "Петербургский планетарий"