Президент США Байден рассказал о знакомстве с 12-летней девочкой в 30-летнем возрасте

Американский президент Джо Байден рассказал о знакомстве с 12-летней девочкой в 30-летнем возрасте. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления, которое транслировалось на телеканале Fox News. Спикеру пришлось прервать свою речь о климатических изменениях в тот момент, когда он увидел в толпе знакомую ему женщину. Он добавил, что она должна передать ему "привет".
Мы с ней очень давно вместе. Ей было 12, мне 30.
Джо Байден, президент США
Этими словами политик вызвал критику со стороны общественности и известных местных консерваторов. Джо Байден не стал комментировать характер знакомства между взрослым мужчиной и подростком-девочкой. Он только уточнил, что эта девушка помогла ему "сделать очень многое". Такие заявления аудитория встретила со смехом.
Захарова уличила Байдена в ложном цитировании Путина.
Фото и видео: Fox News
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