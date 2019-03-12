Президент США Байден рассказал о знакомстве с 12-летней девочкой в 30-летнем возрасте

Лидер США не стал говорить о характере общения взрослого мужчины с девочкой-подростком.

Американский президент Джо Байден рассказал о знакомстве с 12-летней девочкой в 30-летнем возрасте. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе выступления, которое транслировалось на телеканале Fox News. Спикеру пришлось прервать свою речь о климатических изменениях в тот момент, когда он увидел в толпе знакомую ему женщину. Он добавил, что она должна передать ему "привет".

Мы с ней очень давно вместе. Ей было 12, мне 30. Джо Байден, президент США

Этими словами политик вызвал критику со стороны общественности и известных местных консерваторов. Джо Байден не стал комментировать характер знакомства между взрослым мужчиной и подростком-девочкой. Он только уточнил, что эта девушка помогла ему "сделать очень многое". Такие заявления аудитория встретила со смехом.

Захарова уличила Байдена в ложном цитировании Путина.

Фото и видео: Fox News