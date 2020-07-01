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Президент России проголосовал по поправкам в Конституцию

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Владимир Путин прибыл на участок в здании президиума Российской академии наук.

Президент России Владимир Путин проголосовал в Москве по вопросу поправок в Конституцию страны. Глава государства прибыл на участок в здании президиума Российской академии наук (РАН).

Путин не стал использовать средства индивидуальной защиты – маску и перчатки, однако член участковой избирательной комиссии, выдававшая бюллетень президенту, была в маске и перчатках. 

Напомним, в 8 часов утра 1 июля по московскому времени основной день голосования по поправкам в Конституцию стартовал в европейской части России.  Наступил основной день голосования, установленный указом президента России Владимира Путина.

Из-за эпидемиологической обстановки возможность проголосовать у россиян была с 25 по 30 июня. Считать голоса граждан на избирательных участках начнут после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.

Видео: Life Shot

Теги: голосование, поправки в конституцию, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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