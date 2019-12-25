В России стартовал основной день голосования по поправкам в Конституцию

Теперь последняя возможность отдать свой голос появилась у жителей европейской части страны.

В 8 часов утра по московскому времени 1 июля открылись избирательные участки для голосования по поправкам в Конституцию России в европейской части страны. В остальных регионах голосование либо подходит к концу, либо еще идет. Наступил основной день голосования, установленный указом президента России Владимира Путина.

Из-за эпидемиологической обстановки возможность проголосовать у россиян была с 25 по 30 июня. Считать голоса граждан на избирательных участках начнут после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.

В Петербурге работают 1899 избирательных комиссий на "постоянных" участках и 47 - в местах временного пребывания тех, кто находится на территории города. Из них 41 расположены в медицинских учреждениях, два – в СИЗО, три – в аэропорту "Пулково", на Ладожском и Московском вокзалах. Один участок для голосования граждан РФ без определенного места жительства открыт на Тамбовской улице. Также образовано семь участков на полярных станциях и 59 на судах, которые находятся в плавании.

Ранее мы сообщали о том, что Владимир Путин назвал поправки в Конституцию закреплением ценностей. Об этом президент России заявил во время обращения к народу. Политик объяснил, что если россияне решат поддержать поправки, то таким образом они закрепят высшие гарантии.

Видео: kremlin.ru