Президент России поручил образовать межведомственную комиссию по историческому просвещению

Президент России Владимир Путин выпустил указ об образовании межведомственной комиссии по историческому просвещению. Документ был опубликован накануне на интернет-портале правовой информации.
В поручении отмечается, что комиссию следует образовать в целях подхода к вопросу отстаивания национальных интересов РФ, связанных с сохранением исторической памяти и развитием просветительской деятельности в области истории. Главой комиссии президент назначил председателя Российского военно-исторического общества, помощник президента РФ Владимира Мединского.
Ранее соцопрос выявил, что более 60% россиян положительно оценивают Иосифа Сталина. Бывший министр культуры Владимир Мединский заявил, что лично Сталин не был причиной репрессий.
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