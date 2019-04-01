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Президент России поручил образовать межведомственную комиссию по историческому просвещению
Сегодня, 9:11
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Президент России поручил образовать межведомственную комиссию по историческому просвещению

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Главой комиссии назначен Владимир Мединский.

Президент России Владимир Путин выпустил указ об образовании межведомственной комиссии по историческому просвещению. Документ был опубликован накануне на интернет-портале правовой информации.

В поручении отмечается, что комиссию следует образовать в целях подхода к вопросу отстаивания национальных интересов РФ, связанных с сохранением исторической памяти и развитием просветительской деятельности в области истории. Главой комиссии президент назначил председателя Российского военно-исторического общества, помощник президента РФ Владимира Мединского.

Ранее соцопрос выявил, что более 60% россиян положительно оценивают Иосифа Сталина. Бывший министр культуры Владимир Мединский заявил, что лично Сталин не был причиной репрессий.

Фото: Pexels

Теги: история, мединский, просвещение, путин
Категории: Тема дня, Новости России, Лента новостей,

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