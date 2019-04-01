Президент России поручил образовать межведомственную комиссию по историческому просвещению

Главой комиссии назначен Владимир Мединский.

Президент России Владимир Путин выпустил указ об образовании межведомственной комиссии по историческому просвещению. Документ был опубликован накануне на интернет-портале правовой информации.

В поручении отмечается, что комиссию следует образовать в целях подхода к вопросу отстаивания национальных интересов РФ, связанных с сохранением исторической памяти и развитием просветительской деятельности в области истории. Главой комиссии президент назначил председателя Российского военно-исторического общества, помощник президента РФ Владимира Мединского.

Ранее соцопрос выявил, что более 60% россиян положительно оценивают Иосифа Сталина. Бывший министр культуры Владимир Мединский заявил, что лично Сталин не был причиной репрессий.

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