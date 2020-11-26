Мединский заявил, что лично Сталин не был причиной репрессий

Чиновник рассказал, что к репрессиям привела общественно-политическая система СССР.

Владимир Мединский заявил, что лично Иосиф Сталин не был причиной репрессий. Об этом бывший министр культуры России рассказал в интервью журналистам радиостанции "Эхо Москвы". По мнению чиновника, личность Сталина не была исходной причиной репрессий 1930-ых годов на территории Советского Союза.

Сейчас, обладая уже постзнанием, можно попытаться разобраться, какие были совершены ошибки, какие преступления, какие подвиги, какие прорывы были сделаны и почему...На его месте окажись плохой Иванов, Петров, Сидоров, ничего бы не изменилось, скорей всего. Ну, были бы, как всегда нюансы – роль личности в истории Владимир Мединский, бывший министр культуры РФ

Чиновник уверен, что вне зависимости от того, кто бы находился у власти в СССР, общественно-политическая система, возникшая после Октябрьской революции 1917 года, заставила бы власти проводить репрессии. По словам Мединского, именно система привела к преступному маховику репрессий.

В РВИО объяснили значение Потсдамской конференции.

Видео: YouTube / Эхо Москвы