Президент России Владимир Путин посетит Петербург и посетит ледокол "Виктор Черномырдин"

Визит ожидается 3 ноября.

Во вторник, 27 октября, стало известно о том, что Петербург посетит президент России Владимир Путин. Об этом сообщает "Фонтанка" со ссылкой аппарат пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Планируется, что президент посетит крупнейший в мире неатомный ледокол проекта 22600 (ЛК-25) "Виктор Черномырдин", который построили на Балтийском заводе.

В аппарате Пескова отметили, что поездка готовится и о сроках сообщат дополнительно. Предварительно визит ожидается 3 ноября.

Ранее мы сообщали о том, что безымянные проезды в Пушкине и Шушарах получили названия.

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