Безымянные проезды в Пушкине и Шушарах получили названия

Постановление подписал губернатор города.

Два безымянных проезда в поселке Шушары и городе Пушкине получили наименование. Соответствующее постановление подписал губернатор Петербурга Александр Беглов, сообщила пресс-служба Смольного.

Проезд от Госпитального переулка до Красносельского шоссе получил название Краснослабодского переулка. Дело в том, что ранее недалеко находилась деревня Красная Слободка.

В Пушкине участку от Волхонского шоссе до Сарицкой улицы дали название Усть-Славянское шоссе. Он является частью перспективной магистрали, ведущей в Усть-Славянку.

Ранее жителям Шушар пообещали новые теплосети.

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