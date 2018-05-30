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Безымянные проезды в Пушкине и Шушарах получили названия
Сегодня, 13:05
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Безымянные проезды в Пушкине и Шушарах получили названия

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Постановление подписал губернатор города.

Два безымянных проезда в поселке Шушары и городе Пушкине получили наименование. Соответствующее постановление подписал губернатор Петербурга Александр Беглов, сообщила пресс-служба Смольного. 

Проезд от Госпитального переулка до Красносельского шоссе получил название Краснослабодского переулка. Дело в том, что ранее недалеко находилась деревня Красная Слободка. 

В Пушкине участку от Волхонского шоссе до Сарицкой улицы дали название Усть-Славянское шоссе. Он является частью перспективной магистрали, ведущей в Усть-Славянку.

Ранее жителям Шушар пообещали новые теплосети.

Фото: pixabay.com

Теги: наименование, улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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