Президент Путин поручил главе Минтранса "не хитрить" в вопросе запуска одной из транспортных программ

Путин уточнил, готова ли программа, но точного ответа не получил.

Президент России Владимир Путин поинтересовался, запустят ли в срок реализацию программы комплексного развития и модернизации пассажирского транспорта общего пользования субъектов РФ. Он призвал министра транспорт Виталия Савельева "не хитрить".

Запуск программы был запланирован на 1 января 2022 года, однако Савельев сказал о том, что он надеется, что программу запустят к этому времени. Вопрос с финансирование решен. Слова министра смутили Путина, так как он не понял, готова ли сама программа.

Виталий Геннадьевич, мы с вами давно работаем вместе. Не надо хитрить. Если она готова, то она утверждена, а если она находится в стадии согласования, то не готова. Если вы полагаете, что с 1 января она может заработать, я вас прошу уделить этому должное внимание, и до конца года ее согласовать окончательно, чтобы с началом года она действительно заработала. Владимир Путин.

Савельев отметил на встрече, что мероприятия в области пассажирского транспорта пока не урегулированы с Минприроды и Минпромторгом.

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Видео: kremlin.ru