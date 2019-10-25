Президент Путин поручил главе Минтранса "не хитрить" в вопросе запуска одной из транспортных программ

Президент России Владимир Путин поинтересовался, запустят ли в срок реализацию программы комплексного развития и модернизации пассажирского транспорта общего пользования субъектов РФ. Он призвал министра транспорт Виталия Савельева "не хитрить".
Запуск программы был запланирован на 1 января 2022 года, однако Савельев сказал о том, что он надеется, что программу запустят к этому времени. Вопрос с финансирование решен. Слова министра смутили Путина, так как он не понял, готова ли сама программа.
Виталий Геннадьевич, мы с вами давно работаем вместе. Не надо хитрить. Если она готова, то она утверждена, а если она находится в стадии согласования, то не готова. Если вы полагаете, что с 1 января она может заработать, я вас прошу уделить этому должное внимание, и до конца года ее согласовать окончательно, чтобы с началом года она действительно заработала.
Владимир Путин.
Савельев отметил на встрече, что мероприятия в области пассажирского транспорта пока не урегулированы с Минприроды и Минпромторгом.
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Видео: kremlin.ru
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