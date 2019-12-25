Голикова: в 44% сел отсутствует общественный транспорт

В этих населенных пунктах смертность выше, чем в городах.

Российский вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в 44 процентах сел отсутствует общественный транспорт. Об этом чиновница заявила коллегам на заседании совета по стратегическому развитию и реализации национальных проектов при президенте РФ Владимире Путине. По словам спикера, в этих населенных пунктах из-за отсутствия средств сообщения показатели смертности гораздо выше, чем в городах.

44% сельских населенных пунктов не имеют маршрутов общественного транспорта, и в таких пунктах, к сожалению, смертность на 10-12% выше, чем в городских. И в этом направлении по-прежнему требуется наша совместная работа с регионами. Татьяна Голикова, вице-премьер РФ

эксперт надеется на то, что в рамках реализации новой отечественной транспортной стратегии данные региональные потребности будут учитываться кабинетом министров.

Голикова призвала финансировать первичное звено медицины с опережением.

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