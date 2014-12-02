Садыр Жапаров подписал новую Конституцию.

Президент Киргизии призвал создать хорошо подготовленную армию. Об этом Садыр Жапаров заявил во время подписания новой республиканской Конституции. Политик оценил важность реформирования оборонной системы страны. Глава государства уверен, что следует сформировать народные дружины на территории приграничных районов, что усилит мобилизационный потенциал в случае вероятной атаки со стороны противника.

Надо создать армию, состоящую из хорошо подготовленных и оснащенных специальных подразделений, готовых вести боевые действия в условиях сложного горного рельефа. Садыр Жапаров, президент Киргизии

Напомним, что 29 апреля произошел конфликт среди местного населения в приграничных районах Киргизии и Таджикистана. Столкновения между пограничниками продолжались более шести часов. С обоих сторон жертвами стали 50 человек, еще порядка 200 считаются пострадавшими. Около 300 домов и инфраструктурных объектов оказались разрушены или сожжены. Вечером того же для политики договорились о прекращении огня, но режим был нарушен. Новое перемирие было заключено к вечеру 30 апреля.

Президент Киргизии рассказал, что подарил Путину.

Фото: president.kg

Видео: YT / ЭлТР Маалымат