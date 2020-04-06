Президент Казахстана не приедет на ПМЭФ

Страну на мероприятии будут представлять премьер-министр Роман Скляр и замглавы Минэкономики Тимур Жаксылыков.

В 2023 году президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев не приедет на Петербургский международный экономический форум. Официальная причина отказа не названа. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в пресс-службе правительства республики.

Было решено, что Казахстан на мероприятии будут представлять премьер-министр Роман Скляр и замглавы Минэкономики Тимур Жаксылыков.

Напомним, что ПМЭФ-2023 будет проходить в период с 14 по 17 июня. Тема мероприятия звучит как "Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений". Всего на полях ПМЭФ выступят 1 тыс. спикеров. Кроме того, 16 июня состоится традиционное выступление президента РФ Владимира Путина.

Ранее мы сообщили о том, что пассажиров просят приезжать в Пулково заранее во время ПМЭФ.



Фото: YouTube / KAZINFORM