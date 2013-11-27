Президент Индонезии Видодо объявил об отмене всех ограничений по COVID-19

Джоко Видодо рассказал о завершении ограничительных мер, вызванных пандемией ковида в стране.

Президент Индонезии Джоко Видодо объявил об отмене всех введенных ранее властями страны ограничений в общественной деятельности, вызванных пандемией COVID-19. Соответствующее заявление глава государства сделао в видеообращении к гражданам, которое транслировали местные телеканалы. Политик подчеркнул, что спустя десять месяцев обсуждений эксперты пришли к решение о возможности полного снятия запретов, связанных с ковидом.

В последние несколько месяцев пандемия COVID-19 находится под контролем, по состоянию на 27 декабря 2022 года ежедневно регистрируется 1,7 случая на 1 миллион населения. Джоко Видодо, президент Индонезии

Напомним, что Джоко Видодо объявил пандемию коронавирусной инфекции "национальным бедствием" 13 апреля 2020 года. В связи с этим страна ввела ряд социальных ограничений. В частности, речь идет о карантине граждан и туристов, которые прибыли из-за границы. За два года пандемии коронавируса в Индонезии медики зафиксировали около семи миллионов случаев заражения пациентов. От ковида в стране скончались 160 583 человека.

Италия призвала ЕС ввести тестирование на COVID-19 для прибывающих из Китая.

Фото и видео: YouTube / Presiden Joko Widodo