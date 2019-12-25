Саломе Зурабишвили рассказала, чем страна "рассердила" депутатов Европарламента.

Президент Грузии заявила о негативном настрое Брюсселя в отношении страны. Соответствующее заявление глава государства Саломе Зурабишвили сделала в рамках брифинга с местными журналистами. Она рассказала о результатах рабочей поездки в Евросоюз. По мнению политика, страна столкнулась с "тяжелой картиной" и "испорченным делом". Речь идет о том, что Грузия совместно с Украиной и Молдавией переместилась с лидирующей позиции в "Ассоциированном трио" на последнее место в процессе евроинтеграции. Лидер Грузии напомнила, что декларация "Ассоциированного трио" была подписана делегатами в прошлом году и была инициативой Тбилиси.

Спустя год Грузия переместилась на последнее место. Это было проявлено по разным направлениям, и первое среди них - это принятие резолюции Европарламента. Саломе Зурабишвили, глава Грузии

Президент раскритиковала правящую политическую партию "Грузинская мечта". Саломе Зурабишвили обвинила ее членов в том, что они бездействуют по вопросу евроинтеграции страны, чем "рассердили" депутатов ЕП в Брюсселе, а также европейские институты. По данным главы страны, парламентарии имеют вопросы к Грузии относительно вопроса несоответствия и проявления политического решения Грузии к дружественной ЕС Украине, а также киевскому режиму.

Европарламент: ЕС не должен принимать перемирие на Украине любой ценой.

Фото и видео: YouTube / Salome Zourabichvili

