Президент Финляндии назначил нового генконсула в Петербурге

Должность заняла Саннамаария Ванамо.

В пятницу, 26 февраля, президент Финляндии Саули Ниинисте назначил на место генерального консула страны в Петербурге нового специалиста. Кресло заняла Саннамаария Ванамо. Информацию сообщили на официальном сайте местного правительства.

Ванамо приступит к работе с 15 апреля. До этого Саннамаария Ванамо была заместителем директора департамента России, Восточной Европы и Центральной Азии Министерства иностранных дел Финляндии.

Почему произошли перестановки, неизвестно.

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Фото: Pixabay