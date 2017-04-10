Президент Финляндии назначил нового генконсула в Петербурге

В пятницу, 26 февраля, президент Финляндии Саули Ниинисте назначил на место генерального консула страны в Петербурге нового специалиста. Кресло заняла Саннамаария Ванамо. Информацию сообщили на официальном сайте местного правительства.
Ванамо приступит к работе с 15 апреля. До этого Саннамаария Ванамо была заместителем директора департамента России, Восточной Европы и Центральной Азии Министерства иностранных дел Финляндии.
Почему произошли перестановки, неизвестно.
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Фото: Pixabay
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