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Президент Финляндии назначил нового генконсула в Петербурге
Сегодня, 20:15
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smirenny

Президент Финляндии назначил нового генконсула в Петербурге

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Должность заняла Саннамаария Ванамо.

В пятницу, 26 февраля, президент Финляндии Саули Ниинисте назначил на место генерального консула страны в Петербурге нового специалиста. Кресло заняла Саннамаария Ванамо. Информацию сообщили на официальном сайте местного правительства.

Ванамо приступит к работе с 15 апреля. До этого Саннамаария Ванамо была заместителем директора департамента России, Восточной Европы и Центральной Азии Министерства иностранных дел Финляндии.

Почему произошли перестановки, неизвестно. 

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Фото: Pixabay

Теги: генеральное консульство финляндии, президент финляндии, финляндия
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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