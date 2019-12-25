Родриго Дутерте объяснил, что повинуется воле народа.

Президент Филиппин объявил об уходе из политики. Такое заявление Родриго Дутерте сделал в рамках выступления в отеле Sofitel в городе Пасай. Туда глава государства прибыл вместе с местным сенатором. Ранее политик отказался выставлять свою кандидатуру на президентских выборах в 2022 году.

Подавляющее большинство филиппинцев считает, что я неподходящий, и было бы нарушением конституции обойти закон. Повинуясь воле людей, которые избрали меня на пост президента много лет назад, я следую вашим пожеланиям. Родриго Дутерте, президент Филиппин

Известно, что претендовать на пост главы Филиппин будет действующий сенатор Кристофер Лоуренс Го.

На Филиппинах потерпел крушение военный самолет.

Фото: Pixabay.com