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Президент Филиппин объявил об уходе из политики
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Президент Филиппин объявил об уходе из политики

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Родриго Дутерте объяснил, что повинуется воле народа.

Президент Филиппин объявил об уходе из политики. Такое заявление Родриго Дутерте сделал в рамках выступления в отеле  Sofitel в городе Пасай. Туда глава государства прибыл вместе с местным сенатором. Ранее политик отказался выставлять свою кандидатуру на президентских выборах в 2022 году.

Подавляющее большинство филиппинцев считает, что я неподходящий, и было бы нарушением конституции обойти закон. Повинуясь воле людей, которые избрали меня на пост президента много лет назад, я следую вашим пожеланиям.

Родриго Дутерте, президент Филиппин

Известно, что претендовать на пост главы Филиппин будет действующий сенатор Кристофер Лоуренс Го. 

На Филиппинах потерпел крушение военный самолет.

Фото: Pixabay.com

Теги: родриго дутерте, филиппины
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Тема дня,

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