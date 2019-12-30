Прибалтика надеялась на демократическое развитие России во времена Ельцина.

Президент Эстонии рассказала о несбывшейся надежде на Россию. Керсти Кальюлайд напомнила, что политики в Таллине надеялись на изменения в соседней стране. Об этом лидер государства заявила в интервью изданию "Франкфуртер альгемайне".

В Прибалтике рассчитывали на смену курса правления во время прихода к власти Бориса Ельцина. Власть думала, что РФ сможет стать "такой же свободной и демократической страной". На эти мысли иностранцев навело признание независимости Эстонии новым руководителем России. Сейчас же президент Эстонии констатировала, что, к сожалению, все сложилось не так.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Эстонии раскритиковали за приглашение Путина в страну.

Видео: YouTube/EURACTIV, Eesti Vabariik 100, SuomiFinland100, Sotsiaalministeerium