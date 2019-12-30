В Эстонии раскритиковали за приглашение Путина в страну

Президента РФ пригласили на Всемирный конгресс финно-угорских народов.

Спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас раскритиковал президента страны Керсти Кальюлайд, пригласившую президента РФ Владимира Путина. Глава государства позвала своего коллегу на Всемирный конгресс финно-угорских народов.

Пыллуаас заявил, что Путин вряд приедет в Эстонию, на что он и надеется, сообщает портал ERR. Он также добавил, что сожалеет о действиях Кальюлайд. Он подчеркнул, что страны НАТО и ЕС должны ввести одинаковую политику в отношении РФ.

Всемирный конгресс финно-угорских народов пройдет 17-19 июня 2020 года в Тарту. Помимо Путина на него позвали президентов Венгрии Яношу Адеру и Финляндии Саули Ниинистё.

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