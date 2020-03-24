Керсти Кальюлайд считает, что ЕС не справляется с обязанностями во время пандемии коронавируса.

Президент Эстонии раскритиковала действия ЕС на фоне коронавируса. Об этом политик рассказала в интервью на государственном телеканале ETV в эфире передачи Esimene Stuudio.

Керсти Кальюлайд считает, что Евросоюз не справляется со своими обязанностями. Задачей ЕС должно быть обеспечение функционирования единого европейского рынка. ЕС также должны следить за свободным передвижением рабочей силы, товаров, услуг и капитала.

Как минимум с тремя из этих компонентов у нас сегодня очевидные проблемы прокомментировала президент

Кальюлайд напомнила, что многие страны готовы пропускать через свои границы товары. Однако сейчас подобные договоренности носят двусторонние соглашения, а не имеют отношения к руководству ЕС. Президент Эстонии рассказала о сотрудничестве с Германией. Государства создают условия для быстрой перевозки морем застрявших на немецко-польской границе жителей Прибалтики. По мнению Кальюлайд, у многих правительств есть вопросы по поводу солидарности в ЕС.

Постпред США: Россия не угрожает Прибалтике.

Видео: YouTube/AIPAC