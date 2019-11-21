Женщина добавила, что диалог все же необходим.

Президент Эстонии назвала Россию "самым трудным партнером". Керсти Кальюлайд в интервью EurActiv заявила, что диалог необходим даже с Москвой. Политик считает, что Кремль не соблюдает взятые на себя обязательства на международном уровне.

Не секрет, что России все равно на собственные подписи на международных актах напомнила спикер

По словам президента, в НАТО проанализировали ситуацию и нашли "значительные риски". Они касаются уровня военных сил, расположенных у российско-эстонской границы. В альянсе понимают, что в случае нападения будет мало времени на реагирование. Она сравнила этот уровень расположения солдат и техники с теми, которые были задействованы в учениях "Запад-2009".

Ранее Piter.tv писал о том, что в Таллине потребовали от России вернуть "отнятые эстонские территории".

Видео: YouTube/EURACTIV, Eesti Vabariik 100, SuomiFinland100, Sotsiaalministeerium