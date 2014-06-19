Президент Чехии утвердил в пятницу состав нового кабмина

Милош Земан утвердил правительство в составе 18 человек.

Чешский президент Милош Земан утвердил в пятницу состав нового правительства страны. Лидером кабинета министров стал выигравшей октябрьские выборы в парламент коалиции "Вместе" Петр Фиал. Ранее чиновник был назначен премьер-министр. Торжественная церемония состоялась в загородной резиденции лидера страны "Лана".

Я утвердил вас в должностях министров и надеюсь на вашу успешную работу на благо граждан Чешской республики. Милош Земан, президент Чехии

В кабмин попали 18 руководителей. Это количество министров на три места больше, чем было при предыдущем правительстве, когда главой был Андрей Бабиш. Нововведение коснулось главу ведомства по законодательству, европейским делам, а также министерства по исследованиям, инновациям и науке. Стоит уточнить, что министр сельского хозяйства Зденек Некула получит должность позже, когда чиновник вылечится от ковида.

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Фото и видео: YouTube / CNN Prima NEWS