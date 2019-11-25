Переводчик оказывается в центре исторического суда в трейлере фильма "Нюрнберг"

Премьера картины запланирована на 24 ноября 2022 года.

Кинокомпания Universal Pictures Russia опубликовала дебютный трейлер картины "Нюрнберг" Николая Лебедева. Главным героем оказывается молодой переводчик, который приезжает в Нюрнберг в составе советской делегации. Его главная задача — добыть документы-доказательства, но также в городе он ищет пропавшего брата.

Главные роли в фильме исполнили Сергей Кемпо, Любовь Аксенова, Евгений Миронов, Сергей Безруков и Алексей Бардуков. Премьера картины запланирована на 24 ноября 2022 года.

Первый этап съемок проходил в Чехии. В одном из павильонов "Мосфильма" построили точную копию легендарного "Зала 600" нюрнбергского Дворца Правосудия. Именно там в 1945-1946 гг. проходили заседания Международного военного трибунала.

Студия Lionsgate накануне представила трейлер комедии "Невыносимая тяжесть огромного таланта". Его опубликовали на YouTube-канале кинокомпании. Главную роль исполнил Николас Кейдж, который играет самого себя.

Видео: Youtube/Universal Pictures Russia