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В сети появился трейлер комедии "Невыносимая тяжесть огромного таланта" с Николасом Кейджем

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Актер сыграл в фильме самого себя.

Lionsgate представила трейлер комедии "Невыносимая тяжесть огромного таланта". Его опубликовали на YouTube-канале кинокомпании.

Главную роль исполнил Николас Кейдж, который играет самого себя. По сюжету он едет на день рождения своего фаната, который является крупным мафиози. По дороге к нему Кейдж попадает в разные комичные ситуации. В комедии также снялись Педро Паскаль и Ник Харрис.

"Невыносимая тяжесть огромного таланта" выйдет в мировом прокате 22 апреля.

Ранее Warner Bros. показала тизер с отрывками из третьих "Фантастических тварей".

Видео: YouTube / Lionsgate Movies

Теги: комедия, невыносимая тяжесть огромного таланта, николас кейдж, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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