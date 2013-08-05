В сети появился трейлер комедии "Невыносимая тяжесть огромного таланта" с Николасом Кейджем

Актер сыграл в фильме самого себя.

Lionsgate представила трейлер комедии "Невыносимая тяжесть огромного таланта". Его опубликовали на YouTube-канале кинокомпании.

Главную роль исполнил Николас Кейдж, который играет самого себя. По сюжету он едет на день рождения своего фаната, который является крупным мафиози. По дороге к нему Кейдж попадает в разные комичные ситуации. В комедии также снялись Педро Паскаль и Ник Харрис.

"Невыносимая тяжесть огромного таланта" выйдет в мировом прокате 22 апреля.

Ранее Warner Bros. показала тизер с отрывками из третьих "Фантастических тварей".

Видео: YouTube / Lionsgate Movies