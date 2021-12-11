В кадре появился Мадс Миккельсен.

Американская киностудия Warner Bros. показала тизер с отрывками из третьих "Фантастических тварей". Ролик размещен на официальном YouTube-канале. Известно, что новая часть серии будет называться "Тайны Дамблдора".

В видео создатели ретроспективно обращаются к наследию основной серии "Гарри Поттера". Они подготавливают зрителей к событиям третьего по счету спин-оффа.На одну секунду в кадре появился актер Мадс Миккельсен, который выступает в картине в качестве персонажа по имени Грин-де-Вальд. Он сменил своего коллегу Джонни Деппа, который по внешним причинам выбыл из проекта.

Напомним, что полноценный трейлер студия обещает показать уже в понедельник, 13 декабря.

Появился первый кадр с золотым трио из спецэпизода "Гарри Поттера".

Фото и видео: YouTube / WBRussia

