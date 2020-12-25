Сергей Безруков сыграет главного обвинителя от СССР на Нюрнбергском процессе

В фильме снимется множество иностранных актеров из США, Великобритании, Германии, Франции и других стран.

Российский актер Сергей Безруков исполнит главную роль в фильме Николая Лебедева "Нюрнберг". Съемки картины проходят на "Мосфильме". Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на пресс-службу проекта.

Актеру досталась роль Романа Руденко, который был главным обвинителем от СССР на Нюрнбергском процессе. В фильме также снимется множество иностранных актеров из США, Великобритании, Германии, Франции и других стран. Кроме Безрукова из российских актеров зрители увидят на экране Евгения Миронова, Алексея Бардукова, Игоря Петренко и др.

Первый этап съемок проходил весной в Чехии. Сейчас команда фильма работает в Москве на студии "Мосфильм". В одном из павильонов построили точную копию легендарного "Зала 600" нюрнбергского Дворца Правосудия. Именно там в 1945-1946 гг. проходили заседания Международного военного трибунала.

Ранее мы публиковали первый трейлер фильма "Бендер" с Сергеем Безруковым.

Фото: Instsgram/ s_bezrukov