Жаир Болсонару почтил память павших солдат.

Президент Бразилии возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве. Об этом сообщили местные журналисты. В российскую столицу прибыл глава латиноамериканской республики. Жаир Болсонару около Кремля почтил память советских воинов, погибших во время ВОВ. Политик впервые посещает РФ после своего избрания в 2018 году.

Также 16 февраля у иностранца состоятся переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры обсудят друг с другом укрепление стратегического партнерства, развитие экономического, культурного и научного сотрудничества. Обменяются позициями по актуальным международным вопросам. Далее у Болсонару запланирована встреча с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. После этого бразильский президент увидится с представителями местного бизнеса в сфере энергетики, удобрений, газа и агробизнеса.

Напомним, что Могила Неизвестного Солдата представляет из себя памятник-символ в честь погибших воинов. Прах неизвестного погибшего был перенесен из братской могилы в Московской области. В торжественной обстановке его перезахоронили в 1966 году на территории Александровского сада. В 1967 года на месте появился мемориал с Вечным огнем.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости

